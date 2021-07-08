Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Korgan Müftülüğü binası ve Kur'an kursunun açılışına katıldı:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Her şeyiyle, Kur'an kurslarımızla, camilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Toplumların efendisi topluma hizmet edenlerdir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır." dedi.

Erbaş, Ordu'da Korgan Müftülüğü hizmet binası ve merkez yatılı erkek Kur'an kursu açılış töreninde yaptığı konuşmada, açılışta bu birliği ve beraberliği görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde doğduğunu dile getiren Erbaş, Korgan ilçesinin de öğrencilik yıllarından hatırası bulunduğunu anlattı.

Binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, "Her şeyiyle, Kur'an kurslarımızla, camilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Toplumların efendisi topluma hizmet edenlerdir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır. Diyanet hizmetleri, insanlara manevi alanda nasıl faydalı olabiliriz, bunun gayreti içerisinde olan insanların çalıştığı yerdir." diye konuştu.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının Türkiye'nin yanı sıra dünyanın 149 ülkesine ulaştığına işaret etti.

Kendilerine emanet edilen zekat ve kurbanların, yurt içi ve yurt dışındaki ülkelere ulaştırıldığını aktaran Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bir zekatı, bir kurban hissesini insanlara ulaştırmanın çok ötesinde bir hedef var. Bunlar vesiledir. Amaç nedir? Amaç Allah'ın rızasına ulaşmak. Amaç İslam'ı duymayan kulaklara duyurmak, on binlerce kilometre uzaklara kadar giderek ülkemizin büyüklüğünü, cömertliğini, milletimizin cömertliğini tanıtmak, duyurmak. Türkiye Diyanet Vakfının yeleğinin göğsündeki o Türk bayrağına karşıdan gelen insanların koşarak yapışması, öpmesi bizim milletimize olan sevgisinden kaynaklanmaktadır."

Herkesin fani olduğunu, yok olup öbür dünyaya intikal edeceğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Allah bakidir. Allah'ın baki olduğunu insanlara anlatmak ve insanların, Allah'ın dışındaki her şeyin fani olduğunun farkında olması, ona göre yaşaması büyük bir nimettir. O halde Rabbinizin hangi nimetini inkar ediyorsunuz? Bu yalanlanabilir mi? 'Bunun farkında olun' demektir. Onun için bunun farkındayız. Biz faniyiz, baki olan Allah'tır. Onun yolunda olalım. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kızlarımızı buna göre yetiştirelim. Bu hakikati onların ruhlarına yerleştirelim amacıyla müftülüklerimizde diyanet işlerini yönetmeye çalışıyoruz. Kur'an kurslarımızda böyle nesil yetiştirmeye çalışıyoruz."

"İrşat kaybolursa toplumda huzur kalmaz. İrşat, mürşit tasavvufun en önemli kavramlarıdır." ifadesini kullanan Erbaş, bunun kaybedilmemesini temenni ederek, kaybedilmesi halinde başka ne kazanılırsa kazanılsın hiçbir anlamının olmadığını kaydetti.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ve Korgan İlçe Müftüsü Alim Yaya'nın da konuşmalarının ardından katılımcılar, açılış kurdelesi kesilen İlçe Müftülüğü hizmet binası ve Kur'an kursunu gezdi.

Programa, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, İl Müftüsü İsmail Çiçek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

