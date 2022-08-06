Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Sarıtaş'a "geçmiş olsun" telefonu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş'ı telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uğradığı çirkin saldırı sonucu yaralanan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş'ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak ülkemizin birlik ve beraberliğine kastedenlere fırsat vermesin, kardeşliğimizi ebediyete kadar sürdürsün." ifadelerini kullandı.
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