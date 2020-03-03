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Diyanet-Sen’den, İl Müftüsü İzani Turan açıklaması

BURSA HABERLERİ  | 03.03.2020 15:01 | Son Güncelleme

Diyanet-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Sarkı, sosyal medya ve basında Bursa İl Müftüsü İzani Turan hakkında çarpıtılarak yapılan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.Diyanet- Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Sarkı, “Bursa İl Müftülüğümüzün irşat faaliyetleri kapsamında halkımıza yönelik kamuoyunda ’Mobil İrşat’ olarak bilinen proje doğrultusunda bir siyasi parti il başkanlığına 2 Mart 2020 tarihinde ziyarette bulunulmuştur.

Diyanet-Sen’den, İl Müftüsü İzani Turan açıklaması

Diyanet-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Sarkı, sosyal medya ve basında Bursa İl Müftüsü İzani Turan hakkında çarpıtılarak yapılan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Diyanet- Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Sarkı, “Bursa İl Müftülüğümüzün irşat faaliyetleri kapsamında halkımıza yönelik kamuoyunda ’Mobil İrşat’ olarak bilinen proje doğrultusunda bir siyasi parti il başkanlığına 2 Mart 2020 tarihinde ziyarette bulunulmuştur. Ziyaret sırasında, İl Müftümüz İzani Turan’ın kayınvalidesinin rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı ve selamlarını ilettiği, il müftü yardımcılarımız tarafından ifade edilmiştir. Ancak ziyaret sonrasında basında çıkan CHP il başkanının verdiği demeçte, il müftü yardımcılarının mezkûr sözlerinin aslından çıkarılarak çarptırıldığı anlaşılmıştır. Bu vesileyle özellikle kuruluş yıldönümü olan Diyanet İşleri Başkanlığımızı hedef alacak şekilde açıklamalarda bulunan zihniyeti esefle karşıladığımızı belirterek; Bursa İl müftümüz İzani Turan hocamızın yanında olduğumuzu ve desteklediğimizi beyan ederiz” dedi.

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