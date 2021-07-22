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Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor

22.07.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Nihal Çiftçi: - "Her bayram daha çok acı çekiyorum. Oğlum gelirse dünyaya yeniden gelmiş olurum" - Anne Güzide Demir: - "Bu bayramda oğlum gelmiş olsaydı dünyalar benim olurdu. Çok sevinirdim"

DİYARBAKIR (AA) - PKK'lı teröristlerin dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda evlatlarının yolunu gözlüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 689'uncu gününde devam ediyor.

Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylem yapan anne Nihal Çiftçi, oğlunun 10 yıl önce Kurban Bayramı'nda kandırılarak kaçırıldığını söyledi.

O günden bu yana gönlünce bayram yapamadığını ifade eden Çiftçi, "HDP tarafından oğlum kaçırıldı. Ne hakları vardı bunu bize yaşatmaya? Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu vermedikleri sürece buradan ayrılmayacağım. Her bayram daha çok acı çekiyorum. Oğlum gelirse dünyaya yeniden gelmiş olurum." dedi.

Oğluna seslenen Çiftçi, "Gel bu hasretlik bitsin. Oğlum çok özledim. Gözlerine bakmaya hasretim." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden oturma eylemine katılan Güzide Demir ise bayramı oğlunun hasretiyle geçirdiğini belirtti.

Oğlunu çok özlediğini dile getiren Demir, "Oğlum ölmeden gel seni göreyim. 12 bayramdır oğlumu görmüyorum. Yüzüne hasret kaldım. Bu bayramda oğlum gelmiş olsaydı, dünyalar benim olurdu. Çok sevinirdim." diye konuştu.

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