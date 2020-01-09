Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 129'uncu gününde

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 129'uncu gününe girdi.

Anne Yıldız Ballı yaptığı açıklamada, HDP'lilerden kimsenin kendileriyle iletişime geçmediğini belirterek, "İnsan en ufak bir şey söyler. Hiç mi vicdan yok, hiç mi merhamet yok. Biz onlara bir şey yapmadık ki onlar ne diye evlatlarımızı götürdüler ki? Sadece evladımızı istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Evladımız gelmeden buradan kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kızı için çektiği acıdan saçlarının beyazlaştığını dile getiren Ballı, şunları söyledi:

"Benim saçım hepsi ak oldu. Benim saçımda siyah yok. Sabahtan akşama kadar dışarıdayım kapıların önündeyim. Eve yatmaya gidiyorum ama uyku da tutmuyor. Gider sabaha kadar namaz kılarım, ibadet ederim Allah'a. Benim kızımın dolap dolusu eşyası var, anıları, hatırası var. Ben o eve giremiyorum, girdim mi sanki beni boğuyorlar, sanki beni öldürüyorlar. Gidemiyorum evime çocuklarımla ilgilenemiyorum."