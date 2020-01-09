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  4. Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 129'uncu gününde

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 129'uncu gününde

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 09.01.2020 12:52 | Son Güncelleme

Anne Yıldız Ballı: -"Sadece evladımızı istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Evladımız gelmeden buradan kalmayacağız" - Baba Şehmus Kaya: -"Oğlum HDP'liler tarafından kaçırıldı, onlara hakkımı helal etmiyorum" - Baba Mehmet Laçin: -"Evladımdan ayrı kaldığım için 5 yıldır acı çekiyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 129'uncu gününe girdi.

Anne Yıldız Ballı yaptığı açıklamada, HDP'lilerden kimsenin kendileriyle iletişime geçmediğini belirterek, "İnsan en ufak bir şey söyler. Hiç mi vicdan yok, hiç mi merhamet yok. Biz onlara bir şey yapmadık ki onlar ne diye evlatlarımızı götürdüler ki? Sadece evladımızı istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Evladımız gelmeden buradan kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kızı için çektiği acıdan saçlarının beyazlaştığını dile getiren Ballı, şunları söyledi:

"Benim saçım hepsi ak oldu. Benim saçımda siyah yok. Sabahtan akşama kadar dışarıdayım kapıların önündeyim. Eve yatmaya gidiyorum ama uyku da tutmuyor. Gider sabaha kadar namaz kılarım, ibadet ederim Allah'a. Benim kızımın dolap dolusu eşyası var, anıları, hatırası var. Ben o eve giremiyorum, girdim mi sanki beni boğuyorlar, sanki beni öldürüyorlar. Gidemiyorum evime çocuklarımla ilgilenemiyorum."

Baba Şehmus Kaya, eşi ile oturma eylemine katıldığını anımsattı.

Oğlundan 5 yıldır haber alamadığını dile getiren Kaya, "Oğlum HDP'liler tarafından kaçırıldı, onlara hakkımı helal etmiyorum. Buradan gitmeyeceğim." dedi.

Çocuklarına kavuşmaları için devletin yoğun çaba gösterdiğini vurgulayan Kaya, "Evladımdan ayrı kaldığım için 5 yıldır acı çekiyorum. Güvenlik güçlerine güveniyorum. İnşallah oğlumu onların elinden kurtaracaklar. Bırakın bu çocukları artık yazıktır." diye konuştu.

- "Evladımı almadan buradan kalkmam"

Baba Mehmet Laçin de eyleme katılmak için İzmir'den geldiğini belirterek, "Burada olmamın sebebi HDP'den alacağım var. Kararlıyım, azimliyim. Evladımı almadan buradan kalkmam." ifadesini kullandı.

Kızını almak istediği için HDP'liler tarafından darp edildiğini belirten Laçin, "Kızımı bulduğum an müdahale etmeye çalıştım ancak beni darbettiler. Elimde mahkeme kararı var. HDP bunu iyi bilsin. HDP işine geldiği zaman yasaların arkasına sığınıyor, işine gelmediği zaman da yasalara uymuyor. Yasalar uygulanır o kapıya kilit vurulur, HDP kapanır. Bizim çocuk acımız bitmez, sevda devam eder. Kandil'e doğru yürüyüşe geçeriz. Kandil'e kadar gitmeye kararlıyım." sözlerine yer verdi.

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129'uncu gün Diyarbakır anneleri Oturma eylemi

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