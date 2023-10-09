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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

09.10.2023 11:41 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 498 gündür sürüyor. 9 sene önce kızının 2 arkadaşı tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hatice Levent, evladına ’teslim ol’ çağrısında bulundu.

Kızını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini belirten Levent, “Fadime’mi almadan buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Kızımı onlardan söke söke alacağım. Kızım, eğer askerimizi polisimizi görüyorsan teslim ol. 9 yıldır peşindeyim. Seni götüren iki arkadaşın hem bu dünyada hem de diğer dünyada yerleri olmasın. O mağaralar sana göre değil. Sen okuyup bana bakacaktın. Artık dön gel" dedi.

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