YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 02.03.2020 16:08 | Son Güncelleme

Anne Mevlüde Üçdağ: - "Oğlum o hainlerin elinden bir fırsatını bulup kaç, gel. Beş yıldır senden haber alamıyorum. Sana damatlık giydirmek istiyorum, kefen değil"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 182'nci gününe girdi.

Gün boyu bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, yaptığı açıklamada, evlatları için oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

"182 gündür bekleyişimizi sürdürüyoruz fakat Kürtler üzerinden siyaset yapan HDP yetkilileri bizi görmezden geliyor." diyen Üçdağ, evlat hasreti çektiklerini dile getirdi.

Beş yıldır görmediği oğlunu çok özlediğini ifade eden Üçdağ, "Oğlum o hainlerin elinden bir fırsatını bulup kaç, gel. Beş yıldır senden haber alamıyorum. Sana damatlık giydirmek istiyorum, kefen değil." diye konuştu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden oğlu Roşat Çifçi için gelen Necibe Çifçi de oğluna kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceğini belirtti.

Oğlunun beş yıl önce dağa kaçırıldığını anlatan Çifçi, evladına, teslim olması çağrısında bulundu.

Çifçi, "Oğlum kaç, gel, askerimize yetiş. Orası senin yerin değil." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır oturme eylemi

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Diyarbakır Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:42
Öğle
12:36
İkindi
15:48
Akşam
18:20
Yatsı
19:35

İlginizi Çekebilir

Dicle’de okullara kar tatili

Dicle’de okullara kar tatili

Terörün pençesinden oğullarını kurtaran aile, sevinçlerini Diyarbakır anneleriyle paylaştı

Terörün pençesinden oğullarını kurtaran aile, sevinçlerini Diyarbakır anneleriyle paylaştı

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.