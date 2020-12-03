Diyarbakır atık su arıtma tesisi Dicle Nehrine nefes aldıracak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü’nün 93 milyon liraya mal edeceği, günlük 12 bin 453 metreküp kapasiteyle atık suları deşarj ederek Dicle Nehrinin kirlenmesinin önüne geçecek olan Bismil Atı Su Arıtma Tesisi ve Atık Su Kolektörü Projesinde çalışmalar başladı.

Çevreye duyarlı projelere imza atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, Bismil ilçesinde inşa edeceği atık su arıtma tesisi ve atık su kolektörü sayesinde Dicle Nehrinin kirlenmesinin önüne geçecek. Yapım çalışmalarının start aldığı tesiste günlük 12 bin 453 metreküp atık su deşarj edilecek. Atık sular arıtma sisteminden geçtikten sonra Dicle Nehri’ne dökülecek.

Proje 93 milyon liraya mal olacak

Atık su arıtma tesislerinin sayılarını arttırmayı hedefleyen DİSKİ Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yaptığı projede Bismil ilçesinin belirlenen alanlarına toplam 10 bin metre kolektör hattı döşenecek. 2 yıl sonra tamamlanması hedeflenen proje, 93 milyon liraya mal olacak.