Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi acil toplanma alanlarını belirledi

Kent merkezine bağlı 4 ilçe de yaşanacak olası doğal afet ve acil durumlara karşı vatandaşların toplanacağı 102 alanı belirleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, belirlenen alanları gösteren yerlere yön levhaları yerleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaşanacak olası doğal afet ve acil durumlara karşı kapsamlı hazırlık çalışmalarına devam ediyor. İtfaiye Daire Başkanlığı, Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde çalışmalar yürüterek 102 farklı noktada vatandaşların yararlanabileceği geçici barınma alanlarını belirledi. Kent merkezine bağlı 4 ilçede acil toplanma alanları belirlenirken mülkiyet, büyüklük, ulaşım, erişebilirlik, çevresel ilişkiler, konum, altyapı ve kullanabilirlik kriterleri baz alındı. İtfaiye Daire Başkanlığının belirlediği 102 acil toplanma ve geçici barınma noktasına Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşların görebileceği şekilde işaret, yer ve yön levhaları yerleştirdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Ulaşım Daire Başkanlığının ortaklaşa çalışmaları sonucu belirlenen acil toplanma ve geçici barınma alanları belirlendi.

