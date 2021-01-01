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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 01.01.2021 16:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından sokakta yaşayan hayvanların olumsuz yönde etkilenmemesi için önceden belirlenen noktalara mama bıraktı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından sokakta yaşayan hayvanların olumsuz yönde etkilenmemesi için çalışma başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından sokakta yaşayan hayvanların olumsuz yönde etkilenmemesi için önceden belirlenen noktalara mama bıraktı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından sokakta yaşayan hayvanların olumsuz yönde etkilenmemesi için çalışma başlattı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan hayvan besleme alalında sokakta yaşamak zorunda kalan hayvanların karınlarını doyurması sağlandı. Yürütülen çalışma kapsamında Kayapınar, Sur, Bağlar ve Yenişehir ilçelerindeki hayvanların beslenme odaklarına mama bırakan Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, sokak hayvanlarını elleriyle besledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığının, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak için daha önce belirlenen 30 farklı konuma mama bırakmaya devam edeceği öğrenildi.

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