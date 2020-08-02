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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden kurban kesim yerlerine sıkı denetim

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 02.08.2020 16:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kurban kesim yerlerini denetledi.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, insan, hayvan ve çevre sağlığı için kurban kesim noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kurban kesim yerlerini denetledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, insan, hayvan ve çevre sağlığı için kurban kesim noktalarında denetim gerçekleştirdi. Halkın sağlığını korumak adına gerçekleştirilen denetimlerde, korona virüs salgını ve alınması gereken tedbirler konusunda ilgililere uyarılar yapıldı. Zabıta ekipleri, kurban kesim tesisindeki hayvanların sevk ve sağlık kontrolü belgelerini de kontrol etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Halk ve çevre sağlığı hassasiyeti çerçevesinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin eksiksiz uygulanması için kurban kesim yerleri denetlenmektedir. Kurban kesimi için uygun şartlar taşımayan kesim yerlerine izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için zabıta ekiplerimiz bayram boyunca görevlerinin başında olacaktır” denildi.

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