DİYARBAKIR/MARDİN/SİİRT (AA) - Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te Regaip Kandili dualarla idrak edildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan 5. Harem-i Şerif olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyularak düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit okunan ve vaaz verilen programda vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

- Mardin

Mardin'de de Regaip Kandili dolayısıyla Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak program düzenlendi.

İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda ilahiler okundu, okunan hatimlerin duaları yapıldı.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, vaazında Regaip Kandili'nin önemine değindi.

- Siirt

Siirt'te, üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili idrak edildi.

Kandil dolayısıyla Siirt Ulu, Ensar, Ebul Vefa, Halit Bin Velid, Şeyh Teyyar, Valide Ana, Kadir ve Abdulhakim Sancak Çarşı camilerinde yatsı namazından sonra mevlit okutuldu.

Tarihi Ulu Cami'de din görevlileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuldu, dua edildi.

Mevlit sonrası vatandaşlara şeker ikram edildi.

