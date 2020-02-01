YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır takımları 21. hafta maçlarında

Diyarbakır takımları 21. hafta maçlarında

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 01.02.2020 14:23 | Son Güncelleme

Pazar günü oynanacak maçlarda Amedspor, saat 14.00’da Hekimoğlu Trabzon’u ağırlayacak.

Diyarbakır takımları 21. hafta maçlarında

Pazar günü oynanacak maçlarda Amedspor, saat 14.00’da Hekimoğlu Trabzon’u ağırlayacak. Saat 13.00’da başlayacak mücadelede ise Diyarbekirspor, deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaşacak.
2. Lig ve 3. Lig’de 22.hafta maçları 1 ve 2 Şubat tarihlerinde oynanacak. Diyarbakır takımları Pazar günü sahne alacak. 2. Lig Beyaz Grup’ta zor günler geçiren Amedspor, Play-Off potası içerisinde yer alan Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı’nda saat 14.00’da başlayacak karşılaşmayı Tekirdağ bölgesi hakemi Ozan Bileyci yönetecek.
3. Lig 3. Grup’ta Play-Off’a kalma hesapları yapan Diyarbekirspor, kümede kalma savaşı veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Yeşilyurt Spor Kompleksi’nde saat 13.00’da başlayacak maçın orta hakemi İzmir bölgesinden Mehmet Çağatay Lakot.
Hocalar ilk sınavlarına çıkıyor
Amedspor ve Diyarbekirspor, yeni teknik direktörleriyle ilk sınavlarını verecek. Amedspor’da İbrahim Cezayir ve Diyarbekirspor’da da Şenol Demir, Pazar günü takımlarının başında ilk kez sahaya çıkacak.

Diyarbakır takımları 21. hafta maçlarında

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Kayserispor 9 transfer yaptı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Diyarbakır Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:17
Öğle
12:38
İkindi
15:24
Akşam
17:48
Yatsı
19:06

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Kurduğu ajansla Diyarbakır’daki işletmelerin ulusal ve uluslararası tanıtımlarını sağlıyor

Kurduğu ajansla Diyarbakır’daki işletmelerin ulusal ve uluslararası tanıtımlarını sağlıyor

Forum Diyarbakır AVM dev kadrosuna bir yenisini daha ekledi

Forum Diyarbakır AVM dev kadrosuna bir yenisini daha ekledi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Gaffar Okkan'ın Şehit Edildiği Yere Pankart Astı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Gaffar Okkan'ın Şehit Edildiği Yere Pankart Astı

Dağkapı Burcu Restore Ediliyor

Dağkapı Burcu Restore Ediliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.