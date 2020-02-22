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Diyarbakır takımları için kritik pazar

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.02.2020 16:43 | Son Güncelleme

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Diyarbakır takımları için kritik pazar

2. Lig ve 3. Ligde yer alan Diyarbakır takımları Pazar günü kritik maçlara çıkacak.
2. Lig Beyaz Grupta 27 puanı bulunan Amedspor, 25 puana sahip olan 1922 Konyaspor ile ligde kalma yolunda 6 puan değerindeki maça çıkacak. Diyarbakır Stadında saat 13.00’da başlayacak karşılaşmada Bursa bölgesi hakemi Süleyman Soyutürk görev yapacak. Amedspor yönetimi maçın bilet fiyatlarını 5, 10 ve 50 TL olarak açıkladı. 3. Lig 3. Grupta 34 puan ile Play-Off hesapları yapan Diyarbekirspor, 33 puanı bulunan Gümüşhane temsilcisi 1954 Kelkit Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Maçı Mersin bölgesi hakemi Burak Filik yönetecek.

Diyarbakır takımları için kritik pazar

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