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  4. Diyarbakır Valiliğinden Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama:

Diyarbakır Valiliğinden Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama:

25.09.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sosyal medyada yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokulduğu, konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliği, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak sosyal medyada yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokulduğu, konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Bursaspor Diyarbakır Valiliği amedspor

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