Diyarbakır Valisi Karaloğlu'dan Kırklar Dağı konutları davasında belediyenin tazminata mahkum edilmesine ilişkin açıklama:

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Kırklar Dağı'nda ruhsatsız yapılan ve tarihi dokuya uygun olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verilen konutlarla ilgili belediyenin tazminata mahkum edildiğini belirterek, "Diyarbakırlı vatandaşlarımız şundan emin olsun, o 100 milyon lirayı o hatayı yapan, o gün o kararın altında imzası olan belediye başkanı ve meclis üyelerinden fitil fitil getirmezsem burada valilik yapmam." dedi.

Vali Karaloğlu, "Kırklar Dağı'nın Düzü Uçurtma Şenlendirdi Bizi" sloganıyla düzenlenen şenlikte yaptığı konuşmada, Kırklar Dağı'nın Diyarbakır'ın en güzel alanlarından ve bölgenin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Geçmişte Kırklar Dağı'na binalar dikildiğini, beton blokların şehrin görüntüsünü ve Kırklar Dağı'nı kirlettiğini, çevredeki kültürel ve tarihi varlıkları gölgelediğini anımsatan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Tarım arazisi izin alınmadan imara açılmış. Mahkeme iptal edince Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'ı çirkin görüntüden kurtarmak için o günkü Büyükşehir Belediyemizdeki arkadaşlara talimat verdi ve o beton bloklar, o çirkin görüntü Diyarbakır'ın en güzel tepesi olan Kırklar Dağı'nın düzünden temizlendi. Şimdi o projeden çok iyi niyetle daire satın alan vatandaşlarımız da var. Onların bir suçu yoktu, suç orayı imara açan dönemin belediye başkanı ve meclis üyelerinindi. Daire alan arkadaşlar mahkemeye gittiler ve şu anda idare mahkemeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini tam 100 milyon lira tazminata mahkum etti. Sizin paranız bu."