Diyarbakır ve Mardin'de tarihi mekanlardaki işletmeler müşterileriyle buluştu

DİYARBAKIR/MARDİN (AA) - Diyarbakır ve Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımları kapsamında kafe, restoran gibi işletmelerin de açılmasıyla iki ilin birçok noktasında hareketlilik yaşanıyor.

Tarihi mekanlar ve kentlerdeki diğer işletmeler belirtilen tedbirleri yerine getirerek yeniden kapılarını açtı, müşterileriyle buluştu.

Diyarbakır'daki Hasanpaşa Hanı ve tarihi Ongözlü Köprüde hizmet veren kafe, çay bahçesi ve kahvaltı salonları da bugün itibarıyla müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Hem kendi hem de vatandaşların sağlığını korumak için tedbirleri yerine getiren işletmeciler müşterilerini dezenfektan ile karşılıyor, onlara maske veriyor.

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerleştirilen masalarda oturan müşterilere çalışanlar da maske ile hizmet sunuyor.

Tarihi Ongözlü Köprü'de çay bahçesi işleten Zana Mehmetoğlu, yaptığı açıklamada, işletmelerini hizmete açacakları günü beklediklerini belirterek, "Şükür kavuşturana." dedi.