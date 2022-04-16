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Diyarbakır'da 3 ton 280 kilogram kaçak çay ele geçirildi

16.04.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 3 ton 280 kilogram kaçak çay ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 3 ton 280 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı TRT Jandarma Karakol Komutanlığına ait yol kontrol ve arama noktasında Diyarbakır istikametinde seyir halindeyken durdurulan bir minibüste arama yapıldı.

Aramada, 3 ton 280 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Olayla ilgili ele geçirilen kaçak çay muhafaza altına alındı, yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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