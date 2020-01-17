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  4. Diyarbakır’da 500 bin öğrenci karne aldı

Diyarbakır’da 500 bin öğrenci karne aldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.01.2020 15:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da karnelerini alan yaklaşık 500 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Diyarbakır’da karnelerini alan yaklaşık 500 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, öğrencilere karneleri ile birlikte hediye de dağıttı.
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Vehbi Koç İlkokulunda karne dağıtım töreni düzendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer, karnelerini alan öğrencilere aralarında kitapların da bulunduğu çeşitli hediyeler dağıttı. İki haftalık yarıyıl tatilinin bugün başladığını belirten Taşçıer, "Diyarbakır eğitim ailesi olarak bugün il genelinde bin 900 okulda 500 bine yakın öğrencimiz karne heyecanı yaşadı. 25 bin civarında öğretmenimizle birlikte bu molaya başlıyoruz. Bu mola çocuklarımız, velilerimiz ve elbette öğretmenlerimiz için bir dinlenme süresi. Yeniden tazelenme ve nefes alma süreci. Zamanımızı okuyarak geçireceğiz, çocuklarla birlikte kitap dağıtıyoruz. İl genelinde birinci dönem itibarıyla çok sayıda kütüphaneye, çeşitli atölyelere kavuştuk. Çok sayıda projemiz var ve bu çerçevede devam edecek. Okumaya önem ve değer veren nesillerin artarak gelişmesi için 1 milyona yakın kitap bağışı hedefiyle yola çıktık. İnşallah başaracağız. Bugünkü molada da çocuklarımıza tavsiye ettiğimiz şey, dinlenmek ve bol bol okumak" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer ve beraberindekiler okuldan ayrıldı.

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