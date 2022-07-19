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Diyarbakır'da 7 aylık bebek 3 saatlik açık kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu

19.07.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Onur Doyurgan: - "Gecikmiş bir hasta değildi. Bir çok merkez gezmiş, dolaşmış. En son bize geldi. Yapılan tetkiklerde bunun teşhisini koyduk ve zamanında cerrahi tedaviyle hastayı sağlığına kavuşturduk"

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Şanlıurfa'da kalp rahatsızlığı yaşayan 7 aylık bebek getirildiği Diyarbakır'da gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan baba Adem (43) ve anne Fatime Altundaş'ın (45) 5. çocuğu Yusuf, doğduktan 6 ay sonra nefes darlığı ve vücudunun çeşitli yerlerindeki morarmalar nedeniyle ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelerin ardından bebek, önce Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi oradan da Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü.

Daha sonra buradan da Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi'ne sevki uygun görülen bebek, kalbinde sıkıntının görülmesi üzerine Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

- Kalbinde delik saptandı

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezindeki tetkiklerde bebeğin kalbinde 1 santimetre çapında delik saptandı.

Kalpteki delik, kateter yolu ile kapatılmaya elverişli olmadığından bebek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde ameliyata alındı.

Yaklaşık 3 saat süren açık kalp ameliyatı sonrası Yusuf bebek sağlığına kavuştu.

Baba Adem Altundaş, AA muhabirine, 7 aylık bebeklerine kalp ameliyatı yapılacağını duyduklarında tedirgin olduklarını söyledi.

Doktorların ameliyat konusunda kendilerini ikna ettiklerini belirten Altundaş, "Güzel bir ameliyat geçirdi. Şu anda sağlık durumu iyidir. Sağlığına kavuştu. Çok mutluyuz." dedi.

Anne Fatime Altundaş da bebeğini tekrar kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

- "Bu hastalarda erken tanı ve erken cerrahi çok önemli"

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Onur Doyurgan, 7 aylık bebeğin kalbindeki deliği yine kendi kalbinden yama ile kapattıklarını anlattı.

Bebeğe "kalp hastası" teşhisi koyduktan sonra ameliyata aldıklarını aktaran Doyurgan, "Ameliyat öncesi anne ve babası tedirgindi. Ameliyat olacağı için korkuyorlardı. Ama ameliyatı başarılı geçtikten sonra o endişeleri ortadan kalktı" diye konuştu.

Kalbi delik çocukların zamanında müdahale edilmediğinde ameliyat şanslarını kaybedebileceğini dile getiren Doyurgan, şunları kaydetti:

"Gecikmiş bir hasta değildi. Bir çok merkez gezmiş, dolaşmış. En son bize geldi. Yapılan tetkiklerde bunun teşhisini koyduk ve zamanında cerrahi tedaviyle hastayı sağlığına kavuşturduk.

Ameliyat şansını kaybetmiş bir hasta kronik bir kalp hastası haline geliyor. Kronik kalp hastası olduğu zaman mecburen hipertansiyon gelişen bu hastalarda ömür boyu yaşamın sonuna kadar sürekli ilaç kullanmak zorunda kalıyorlar. O yüzden bu hastalarda erken tanı ve erken cerrahi zamanında tedavi yapmak çok önemli."

Opr. Dr. Doyurgan, bu ameliyatla 5 yılda bininci çocuğa açık kalp ameliyatı gerçekleştirmiş olduklarını sözlerine ekledi.

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Diyarbakır 7 aylık bebek

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