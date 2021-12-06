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Diyarbakır'da bir kişi bıçakla çocuğunu öldürdü, eşini ve diğer çocuğunu yaraladı

06.12.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bir kişi bıçakla çocuğunu öldürdü, eşini ve diğer çocuğunu yaraladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir kişi, bıçakla çocuğunu öldürdü, eşini ve diğer çocuğunu yaraladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki binanın birinci katında oturan bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve çocuklarına bıçakla saldırdı.

17 yaşındaki oğlunu öldüren kişi, eşini ve 14 yaşındaki çocuğunu ise yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince, yaralanan çocuk Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ağır yaralanan kadın ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından baba, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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