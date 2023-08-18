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Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 8 katlı bina yıkım esnasında çöktü

18.08.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 8 katlı bina yıkım işlemi esnasında çöktü.

Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 551. Sokak'ta 8 katlı bir bina, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü.

Depremlerin ardından boşaltılan binanın yıkımı için tedbir amacıyla çevresindeki binaların boşaltılmasının ardından uzman ekiplerin gözetimi ve polisin güvenlik önlemi almasıyla iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Yıkım çalışması sırasında bina kısa sürede çöktü.

Binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, çökme anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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