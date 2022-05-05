Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde müftü olarak görev yapan Mahsum Hamzaoğlu'nun kullandığı 34 RV 5767 otomobil, Silvan'ın Yolarası köyü mevkiinde yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, Silvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



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