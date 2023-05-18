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Diyarbakır’da firari hükümlüler jandarmadan kaçamadı

18.05.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da hırsızlık ve uyuşturucudan hüküm giyen firari zanlılar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar devam ediyor. “Tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan hakkında 17 yıl 57 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.T. ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., düzenlenen operasyonlar neticesinde yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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