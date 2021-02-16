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Diyarbakır’da haftada iki maç yapılan stadın zemini göz kamaştırıyor

16.02.2021 09:34 | Son Güncelleme:
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Süper Lig dahil Türkiye’nin bir çok bölgesinde bulunan stadyumların zeminleri futbol oynamaya elverişli olmadığı için eleştiri konusu olurken, 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadının zemini göz kamaştırıyor.Kenti profesyonel liglerde temsil eden Amedspor ve Diyarbekirspor’un ortalama haftada iki maç oynadığı stadyumun zemini, yoğun maç trafiğine rağmen bozulmayarak övgü alıyor.

Süper Lig dahil Türkiye’nin bir çok bölgesinde bulunan stadyumların zeminleri futbol oynamaya elverişli olmadığı için eleştiri konusu olurken, 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadının zemini göz kamaştırıyor.
Kenti profesyonel liglerde temsil eden Amedspor ve Diyarbekirspor’un ortalama haftada iki maç oynadığı stadyumun zemini, yoğun maç trafiğine rağmen bozulmayarak övgü alıyor. Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip tarafından düzenli olarak bakımı yapılarak korunan sahanın zemini taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayarak Türkiye’nin diğer stadyumlarına örnek gösteriliyor.

Düzenli bakımdan geçiriliyor
Yeni Diyarbakır Stadyum Müdürü Veysi Koyun gözetiminde maçlardan önce ve maçlardan sonra olmak üzere haftanın her günü bakım çalışmaları yapılan zeminin göz kamaştıran görüntüsü sosyal medyada da gündem olarak övgü alıyor.
4 sezon önce Fenerbahçe ve Akhisarspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finaliyle hizmete açılan Diyarbakır Stadyumu, UEFA normlarına uygunluğu nedeniyle Türkiye’nin en güzel stadyumları arasında gösteriliyor.

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