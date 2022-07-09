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Diyarbakır'da karadan ve havadan trafik denetimi yapıldı

09.07.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuralları ihlal eden 26 araç sürücüsüne 8 bin 653 lira ceza uygulandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da jandarma ekiplerince havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayramda artan trafik yoğunluğu nedeniyle Diyarbakır-Bingöl kara yolunda havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde kural ihlali yaptığı tespit edilen 26 araç sürücüsüne 8 bin 653 lira idari para cezası verildi.

Kara yollarında trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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