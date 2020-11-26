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Diyarbakır’da korona virüs denetimleri yoğunlaştı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 26.11.2020 17:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi gerçekleştirdi.İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen korona virüs salgını konulu genelge doğrultusunda, Türkiye genelinde korona virüsün bulaş riskinin azaltılması maksadıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen korona virüs salgını konulu genelge doğrultusunda, Türkiye genelinde korona virüsün bulaş riskinin azaltılması maksadıyla denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimler kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kayapınar, Bağlar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde taksi, minibüs, otobüs ve servis araçlarına yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Taksi, minibüs, otobüs ve servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde Zabıta ekipleri durdurdukları araçları titizlikle denetledi.
Fazla yolcu alan ve İçişleri Bakanlığı genelgesinde yazılan maddelere aykırı şekilde hareket eden araçlar hakkında cezai işlem uygulayan zabıta ekipleri, araçta bulunan yolculara sosyal mesafenin korunması, maske takılması ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının, salgının yayılmasının önüne geçmek amacıyla kent genelinde denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

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