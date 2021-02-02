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Diyarbakır’da minibüslerde ücret tarifesi denetimi

02.02.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi minibüslere yönelik ücret tarifesi, dezenfekte ve maske kullanımı ile izin verilen yolcu sayısı kurallarını denetledi.Vatandaşların daha iyi ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslere yönelik ücret tarifesi denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi minibüslere yönelik ücret tarifesi, dezenfekte ve maske kullanımı ile izin verilen yolcu sayısı kurallarını denetledi.
Vatandaşların daha iyi ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslere yönelik ücret tarifesi denetimi gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında bulunan minibüs duraklarında gerçekleştirilen denetimlerde minibüslerin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından 6 Ocak 2021 tarih ve 2021/1-27 sayılı kararı ile belirlenen ücret tarifesini yolcuların görebileceği yerlere asılıp asılmadığını denetledi. Ücret tarifesini uymayan ve ücret tarifesini asmayan minibüslere cezai işlem uygulayan zabıta ekipleri, ücret tarifesinin yanı sıra Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında minibüslerin temizlik, dezenfekte, maske ve belirlenen yolcu sayısı kurallarına uyup uymadığını da kontrol etti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından 6 Ocak 2021 tarih ve 2021/1-27 sayılı kararı ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsler de ücret tarifesi tam 2,50 öğrenci ise 1,75 lira olarak belirlendi.

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