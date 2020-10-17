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Diyarbakır’da otel ve iş yerleri denetlendi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.10.2020 13:46 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnafa yönelik korona virüs denetimlerini sıklaştırdı.Sur Belediyesi ve Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’nin talimatları ile kentte lokanta ile otelleri denetledi.

Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnafa yönelik korona virüs denetimlerini sıklaştırdı.
Sur Belediyesi ve Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’nin talimatları ile kentte lokanta ile otelleri denetledi. Ekipler, korona virüs tedbirleri başta olmak üzere, hijyen kurallarını gözden geçirip özellikle pandemi sürecinde daha titiz davranmaları hususunda esnafa uyarılarda bulundu. Ekipler, uyarıları dikkate almayan esnafa bir dahaki denetimlerde cezai işlem uygulayacaklarını belirtti. Otelleri de denetleyen ekipler, hijyen ve HES kodu denetimi yaparak, kurallara uyulmasını konusunda otel işletmelerini uyardılar. Ekipler ayrıca yolda geçen vatandaşlarında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.
Denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Sur Belediyesi Zabıta Müdürü Muhammed Mizgin Güneş, "Her zaman dediğimiz gibi korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Tüm vatandaşlarımızı kendi ve sevdiklerinin sağlığı için tedbirlere ve kurallara uymaya, maske takmaya davet ediyoruz” dedi.

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