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Diyarbakır’da otomatik silahlarla çevreye ateş eden zanlılar tutuklandı

İHA İHA
16.04.2024 11:19
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Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde girdikleri kahvehanede otomatik silahla çevreye ateş ettikleri gerekçesiyle yakalanan 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

11 Nisan’da bir kahvehane önünde meydana gelen trafik kazasından dolayı yaşanan kavgaya karışan bazı kişiler kahvehane sahibini telefonla arayarak tehdit etmiş, aynı gün akşam saatlerinde maskeli iki kişi tam otomatik silahlarla kıraathaneye girerek çevreye ateş edip kaçmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma ile kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlenmiş, operasyonda 4 şüpheli olayda kullanılan otomatik silahlarla yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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