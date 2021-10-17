Diyarbakır'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

U.C. yönetimindeki otomobil, Kulp-Diyarbakır kara yolunun Turgut Özal Mahallesi yakınlarında Süleyman Çetin'e (7) çarptı.

Yaralanan çocuk, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibince Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çetin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



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