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Diyarbakır’da özel okul uzaktan eğitime başladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.03.2020 18:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da özel bir eğitim kurumu, korona virüs önlemleri kapsamında eğitim ve öğretime ara verilmesiyle öğrenciler için uzaktan eğitim sistemi başlattı.Diyarbakır’da Yediiklim Eğitim Kurumları, korona virüs önlemleri kapsamında eğitim ve öğretime ara verilmesiyle öğrenciler için uzaktan eğitim sistemi başlattı.

Diyarbakır’da özel bir eğitim kurumu, korona virüs önlemleri kapsamında eğitim ve öğretime ara verilmesiyle öğrenciler için uzaktan eğitim sistemi başlattı.
Diyarbakır’da Yediiklim Eğitim Kurumları, korona virüs önlemleri kapsamında eğitim ve öğretime ara verilmesiyle öğrenciler için uzaktan eğitim sistemi başlattı. Diyarbakır’da bünyesinde ilk, orta ve lise bulunan Yediiklim Eğitim Kurumları bin 400 öğrencisine uzaktan eğitim vermeye başlarken, okuldaki sınıflar stüdyoya dönüştürülerek, öğretmenler, öğrencilerine uzak eğitim yöntemi ile canlı yayınla ders anlattı.

"İnternet olmadan bile öğrenciler evlerinde ders çalışabilecek"
Daha önce de öğrencilerine uzaktan eğitim verdiklerini belirten Yediiklim Eğitim Kurumları yetkilisi Murat Şehir, "Korona virüs nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından sonra çocukların dışarı çıkmamasından kaynaklı oluşan duruma bağlı olarak öğrencilerin okula gelmeden okula geliyormuş gibi sanal sınıflar oluşturduk. Pazartesi gününden itibaren programı canlı yayında başlattık. Bu canlı yayın esnasında öğrencilerimiz öğretmene bağlanabiliyor, soru sorabiliyor, cevap alabiliyor. Sürekli etkileşim içerisindeler ve sınıf ortamının aynısını eve taşıdık. Çocuk mutfağında, çalışma odasında televizyonda internetten tabletten bize bağlanabiliyor. İnternet erişimi olduğu sürece bizim yazılım programımız ve altyapımızla biz bunu aylarca sürdürecek potansiyele sahibiz. İnternet olmadığı durumlarda ise paketler şeklinde önceden çektiğimiz videoları öğrencilere bir flaş bellek aracılığıyla da verebiliyoruz. Bununla öğrencilerin derslerden geri kalmamasını amaçlıyoruz" dedi.

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