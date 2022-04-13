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Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

13.04.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iki esnaf arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Merkez Sur ilçesine bağlı Karaçalı Mahallesi'nde hurdacılık yapan iki esnaf ve yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Murat Özyılmaz ve Kazım Çifçi hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavga ile ilgili bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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