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Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanları unutulmadı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.12.2020 17:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanları unutulmadı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarına yem ve mama bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında boşalan cadde, sokak ve meydanları yuvaları bilen sokak hayvanlarını unutmadı.

Çalışmalara katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Muhammet Kasım Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara mama ve yem takviyesi yaptıklarını söyledi.

Merkez Kayapınar, Sur, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktaran Aydın, vatandaşlardan çalışma hakkında olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Aydın, ayrıca zayıf ve güçsüz düşen hayvanlar ihtiyaçlarını karşılanmak üzere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kontrol altına aldıklarını sözlerine ekledi.

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