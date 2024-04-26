Diyarbakır’da temizlik kampanyası başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezindeki 136 ana arter, meydan, şehirlerarası otobüs terminali, ilçe otogarı, özel ve kamu hastanelerinin acilleri ve bekleme yerlerinin temizliği için temizlik kampanyası başlattı. Bağlar ilçesi Dörtyol semtinde startı verilen kampanya çalışmasına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak ve Doğan Hatun, Bağlar Belediyesi Başkanı Leyla Ayaz ve Siraç Çelik, Yenişehir Belediye Başkanı Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün katıldı. Başkanlar, temizlik araçları ve temizlik personeli ile birlikte cadde ve kaldırımları köpüklü su ile yıkadı. Vatandaşlar çalışma sırasında başkanlara yoğun ilgi göstererek alkışlarla destek verdi.

"DAHA TEMİZ BİR DİYARBAKIR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Kampanyaya ilişkin açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar belediyeleriyle birlikte kentin 136 noktası için temizlik çalışması ve kampanyasını başlattıklarını belirterek, “Bugün kampanyanın startını, büyükşehir, Bağlar ve Yenişehir Belediye başkanları, halkımız ve temizlik ekiplerimizle birlikte Bağlar Dörtyol’dan veriyoruz. Çalışmamızda caddelerimiz, kimyevi olmayan yıkama yöntemiyle temizlenecek. Bugünden itibaren daha temiz bir Diyarbakır ve daha temiz bir Bağlar için kampanyamızı sürdüreceğiz. Kentin temizliği için çöplerimizi konteynerlere ve çöp kutularına atalım ve kentimizi temiz tutalım. Yolumuz açık olsun” dedi.

BAĞLAR’DA CADDELER TEMİZLENDİ

Temizlik personeli ekipler halinde gece boyunca Bağlar ilçesindeki Nuket Coşkun, Fatih ve Görsel caddelerini köpüklü su ile yıkayarak temizledi.







