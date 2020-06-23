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Diyarbakır’da toplu taşıma araçları ile duraklar dezenfekte ediliyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.06.2020 14:16 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ortamda seyahat etmesi amacıyla belediyeye ait otobüs, özel halk otobüsü, minibüsler, taksiler ve vatandaşlara ait özel araçları düzenli olarak dezenfekte ediyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadelede önleyici tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ortamda seyahat etmesi amacıyla belediyeye ait otobüs, özel halk otobüsü, minibüsler, taksiler ve vatandaşlara ait özel araçları düzenli olarak dezenfekte ediyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadelede önleyici tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla ilk günden itibaren bünyesindeki otobüsleri düzenli olarak dezenfekte eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kamuya ait araçlar ile özel toplu ulaşım araçları ile otobüs duraklarında dezenfeksiyon işlemleri yapıyor.

Otobüs durakları da dezenfekte ediliyor
Ambulans, polis, jandarma ile kamu kurumlarına ait hizmet araçları ve özel sektöre ait hatlı minibüsler, ticari taksiler, personel servislerinin de Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Otobüs İşletme Şube Müdürlüğünde ücretsiz dezenfekte işlemleri uygulanırken, kenttin belirli noktalarında bulunan klimalı ve açık duraklar da ekipler tarafından her gün dezenfekte ediliyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Genel Koordinatörü Şevket Toprak, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mueser Güzel’in talimatları doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Toprak, "Günlük ortalama bin 500 aracın ilaçlanmasını sağlıyoruz. Bu ilaçlama düzeni sabah saat 08.00 ile 01.00’a kadar devam ediyor. İlaçlama işlemlerimiz korona virüs salgını ortadan kalkana kadar devam edecektir. Özel araçlar sahipleri de otobüs işletmemize başvuru yapmasından sonra aracını ücretsiz olarak dezenfekte ediyoruz. Otobüs durakları da her gün belirli saatlerde dezenfekte işlemi ekiplerimiz tarafından uygulanıyor. Vatandaşlardan ricamız lütfen sağlıkları için mutlaka hijyene dikkat etsin. Vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarında maske takmalarını istiyoruz" dedi.

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