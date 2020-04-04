YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da vatandaşlara maskeler ücretsiz dağıtılacak

Diyarbakır’da vatandaşlara maskeler ücretsiz dağıtılacak

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.04.2020 22:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en kısa sürede tüm şehirde ücretsiz maske dağıtımına başlanacağını söyledi.Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, sosyal medya hesabından ücretsiz maske dağıtımına ilişkin açıklama yaptı.

Diyarbakır’da vatandaşlara maskeler ücretsiz dağıtılacak

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en kısa sürede tüm şehirde ücretsiz maske dağıtımına başlanacağını söyledi.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, sosyal medya hesabından ücretsiz maske dağıtımına ilişkin açıklama yaptı. Vali Güzeloğlu, "Değerli hemşehrilerim, aziz Diyarbakırlılar. Toplu alanlarda maske takma zorunluluğu gelmesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi olarak maske üretimine başladığımızı ve en kısa sürede tüm şehirde ücretsiz maske dağıtımına başlayacağımızı sizlere bildirmek isterim" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER -20 derecede havuza girip yarıştılar -20 derecede havuza girip yarıştılar
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tomografi çekiminde korona virüs riskine dikkat

Tomografi çekiminde korona virüs riskine dikkat

Tokat'ta ambulans devrildi: 4 yaralı

Tokat'ta ambulans devrildi: 4 yaralı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay’dan seçim rüşveti tepkisi

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay’dan seçim rüşveti tepkisi

Çanakkale için turuncu uyarı

Çanakkale için turuncu uyarı

Erzincan’da Covid-19 RT-qPCR tespit tetkikinin yapılabilmesi amacı ile başlatılan çalışmalarda sona gelindi

Erzincan’da Covid-19 RT-qPCR tespit tetkikinin yapılabilmesi amacı ile başlatılan çalışmalarda sona gelindi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
04:29
Sabah
05:53
Öğle
12:27
İkindi
16:02
Akşam
18:52
Yatsı
20:09

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı

BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Karakol Önünde Patlatılan Traktöre 300 Kilogram Patlayıcı Konulmuş

Karakol Önünde Patlatılan Traktöre 300 Kilogram Patlayıcı Konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.