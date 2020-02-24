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Diyarbakır’da Vergi Haftası kutlamaları

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 24.02.2020 14:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 31.

Diyarbakır’da Vergi Haftası kutlamaları

Diyarbakır’da 31. Vergi Haftası nedeni ile kutlama programı düzenlendi.
Her yıl şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası kapsamında vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amaçlarıyla il genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 31. Vergi Haftası nedeni ile Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal tarafından Anıt Park’ta bulunan Atatürk anıtına çelenk konuldu. Baysal burada kısa bir konuşma yaparak etkinlik kapsamında gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Programlar kapsamında beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler iş yerlerinde ziyaret edilerek sunulan hizmetlere yönelik görüş ve önerileri alınacak. Genç girişimcilere vergi konularında bilgilendirme yapılacak ve genç girişimcilere vergi ve sigorta prim teşviki broşürü dağıtılacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa vergi bilincini geliştirme eğitimleri verilecek.

Diyarbakır’da Vergi Haftası kutlamaları

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