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Diyarbakır’da zabıta ekiplerinden haksız kazanç denetimi

25.01.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek mal ve hizmetlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde etmeye çalışan yerel ve ulusal marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek mal ve hizmetlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde etmeye çalışan yerel ve ulusal marketlerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen firmalara cezai işlem uyguladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ticaret Bakanlığının koordinesinde döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışı yapan işletmelerin tespit edilebilmesi amacıyla haksız kazanç denetimi gerçekleştirdi. Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Diyarbakır’ın 4 merkez ilçesinde faaliyet gösteren ulusal ve yerel marketlere yönelik olarak başlatılan denetimlerde tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili tutanaklar tutuldu. Gerçekleştirilen denetimlerde zabıta ekipleri, market raflarında yer alan ürünlerin etiket fiyatları ile gramajlarını incelerken reyonlarda bulunan ürünlerin fiyat ve faturalarını karşılaştırdı.

Cezai işlem uygulandı
Son dönemde Bakanlığa intikal eden ve temel gıda ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması gibi ürünlere yönelik fahiş fiyat artışı şikayet ve başvuruların artması üzerine başlatılan denetimlerde, temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen firmalara cezai yaptırımlar uygulandı.

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