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Diyarbakır’da zabıtadan servis araçlarına sıkı denetim

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 03.11.2020 16:54 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınına karşı kent genelinde birçok çalışma yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Organize Sanayi Bölgesinde personel servis araçlarında maske denetimi gerçekleştirdi.Pandemi sürecinde salgının yayılmasının önüne geçmek ve halk sağlığını korumak için denetimlerine devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Elazığ yolu üzerinde yer alan Organize Sanayi Bölgesinde personel servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Korona virüs salgınına karşı kent genelinde birçok çalışma yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Organize Sanayi Bölgesinde personel servis araçlarında maske denetimi gerçekleştirdi.
Pandemi sürecinde salgının yayılmasının önüne geçmek ve halk sağlığını korumak için denetimlerine devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Elazığ yolu üzerinde yer alan Organize Sanayi Bölgesinde personel servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, durdurdukları personel servis araçlarının yolcu taşıma kapasitesini, araç içinde maske kullanılıp kullanılmadığını ve servis araçlarında el antiseptiğinin bulundurulup bulundurulmadığını kontrol etti. Zabıta ekipleri, sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda herkesin duyarlılık göstermesi gerektiği uyarılarında bulundu. Korona virüs sürecinde belirlenen mevzuat dışında personel taşıyan araçlar hakkında cezai işlem uygulandı.
Diyarbakır Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı, pandemi sürecinde kent genelinde denetimlerini sürdürecek.

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