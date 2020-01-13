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  4. Diyarbakır’daki sürücü kursları fiyat birliğine gitti

Diyarbakır’daki sürücü kursları fiyat birliğine gitti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.01.2020 18:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır Sürücü Kursları Federasyonu ile Diyarbakır Sürücü Kursları Derneği fiyat birliğine giderek, tüm kursların eşit bir şekilde rekabet etmesini sağladı.Diyarbakır’da bulunan sürücü kursları sahipleri, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) toplantı salonunda bir araya geldi.

Diyarbakır Sürücü Kursları Federasyonu ile Diyarbakır Sürücü Kursları Derneği fiyat birliğine giderek, tüm kursların eşit bir şekilde rekabet etmesini sağladı.
Diyarbakır’da bulunan sürücü kursları sahipleri, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantıya DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, DTSO Meclis üyesi Ahmet Akyapı, Diyarbakır Sürücü Kursları Federasyon Başkanı Kemal Akyapı, Diyarbakır Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hüseyin Bulut ve kentte bulunan sürücü kursu temsilcilerinin tamamı katıldı. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, oda olarak sürücü kurslarının başlattığı fiyat birliği sözleşmesini desteklediklerini söyledi. Kaya, "Bu tür uygulamalar sektör açısından olumlu ve önemli bir gelişmedir. Fiyat birliği sözleşmesi ile sürücü kursları daha kaliteli hizmet vereceğine inanıyorum, sözleşmenin herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
DTSO Meclis üyesi Ahmet Akyapı da Diyarbakır Sürücü Kursları Federasyonu ile Diyarbakır Sürücü Kurslar Derneğinin fiyat birliği sözleşmesine giderek önemli bir çalışmaya imza attığını söyledi. Akyapı, taban fiyat birliği altında, çantacılar ve komisyonculardan kursiyer alan işletmeler hakkında gerekli cezai yaptırımların uygulanacağını sözlerine ekledi.

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