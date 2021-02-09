Diyarbakır’daki yer yön levhaları yenilendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, başta kent merkezi olmak üzere tüm ilçelerde bulunan kontrollü ve kontrolsüz kavşaklara 16 bin 831 adet yeni yer ve yön levhası monte çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların aradıkları yer ve yönleri kolay bulması amacıyla başta kent merkezi olmak üzere tüm ilçe ve kırsal mahallelerde bulunan cadde ve bulvarlara yolların navigasyonu olarak bilinen trafik yön tabelaları monte etti. Trafik yer ve yön tabelalarının üretim atölyesi ve montaj malzemesi alımı için 7 Mayıs 2020 günü 2020/185877 kayıt numarasıyla ihale yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, ihale kapsamında sorumluluk alanında bulunan kırsal mahalle grup yollarında trafik güvenliğinin sağlanması ve karayolları işaretleme standartlarına uygun olarak 16 bin 831 levhanın montajını tamamladı.

Tarihi mekanlar için farklı noktalara yön levhaları asıldı

Diyarbakır kent merkezinde ulaşımı kolaylaştırmak amacı ile 49 cadde ve bulvara 243 adet cadde ve bulvar adı levhası montajı yapıldı. Kayapınar ilçesinde bulunan 13 kavşağa ise 37 tava tipi direk ve levha, tarihi Sur ilçesinde ise 2 bin 238 levha montajı yapıldı. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri kültürel peyzaj alanının görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artırmak amacı ile kent girişleri başta olmak üzere 13 noktaya yer ve yön levhası takıldı.