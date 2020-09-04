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Diyarbakır'dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına 2 ton pekmez desteği

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.09.2020 18:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır'dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına 2 ton pekmez desteği

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hasat edilen üzümden yapılan 2 ton pekmez, sınırda görev yapan güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarına verilecek.

Bismil Belediyesi tarafından görevlendirilen mevsimlik tarım işçilerince Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan 18 dönüm üzüm bağından 8 ton üzüm hasadı gerçekleştirildi.

Hasat edilen üzümden yapılan 2 ton pekmez, sınırda görev yapan güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarına gönderilecek.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, 1990 yılında Kaymakamlık tarafından hazırlanan proje kapsamında 18 dönüm alanda üzüm bağı oluşturulduğunu belirtti.

Proje sonunda üzüm bağının hibe yoluyla belediyenin tasarrufuna bırakıldığını ifade eden Türkmen, şöyle konuştu:

"Göreve geldikten sonra bu bahçenin hala ayakta olduğunu gördük, gerekli bakımlarını yaptık. Hasada gelen üzümlerimizi topladık. Bismillilerle hasat edilen üzümleri ne yapabiliriz diye istişare ettik. Gelen teklifler üzerine hasat edilen üzümden pekmez yaptık. Yaklaşık 2 ton pekmezi sınırda görev yapan ve geceleri huzurlu uyumamız için çalışan kahraman güvenlik güçlerimize geceleri üşümesin diye vereceğiz, ayrıca pandemi sürecinde görev yapan sağlık ekiplerine dağıtacağız."

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