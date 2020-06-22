YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’ın iç sularında av yasağı dönemi devam ediyor

Diyarbakır’ın iç sularında av yasağı dönemi devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.06.2020 12:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, iç sularda devam eden av yasağı nedeni ile Devegeçidi Baraj Gölünde denetim gerçekleştirdi.Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün yürütmüş olduğu Su Ürünleri Kaçak Avcılık Denetim Programı kapsamında Kayapınar ilçe sınırları içerisinde yer alan Devegeçidi Baraj Gölünde denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, iç sularda devam eden av yasağı nedeni ile Devegeçidi Baraj Gölünde denetim gerçekleştirdi.
Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün yürütmüş olduğu Su Ürünleri Kaçak Avcılık Denetim Programı kapsamında Kayapınar ilçe sınırları içerisinde yer alan Devegeçidi Baraj Gölünde denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin de katıldığı denetimde Devegeçidi Baraj Gölünün muhtelif noktalarında toplam uzunluğu 8 bin metre olan uzatma misina ağı toplanarak mülkiyeti kamuya geçirildi. Toplanan ağlarda ele geçirilen canlı sazan, karabalık, gümüş, şabut, yılan balığı, yengeç gibi türler tekrar suya bırakıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar nehirlerde ve baraj göllerinde bulunan balık popülasyonlarını olumsuz biçimde etkileyen kaçak avcılığın en aza indirilmesi ve önlenmesine yönelik denetimlerin devam edeceğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hasan Ali Kilci vefat etti

Hasan Ali Kilci vefat etti

Diyarbakır Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:02
Sabah
04:50
Öğle
12:26
İkindi
16:19
Akşam
19:52
Yatsı
21:33

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Çocuklar Büyükşehir Belediyesinin spor etkinliğiyle eğlendi

Çocuklar Büyükşehir Belediyesinin spor etkinliğiyle eğlendi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Dolu yağışı ekinlere zarar verdi

Dolu yağışı ekinlere zarar verdi

Diyarbakır’da ‘anadolu’nun İslam’a Açılan İlk Kapısı’ Paneli

Diyarbakır’da ‘anadolu’nun İslam’a Açılan İlk Kapısı’ Paneli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.