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Diyarbakırkapı Otopark Projesi yükselmeye devam ediyor

MARDİN HABERLERİ  | 15.09.2020 14:12 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, eski Mardin’de özellikle turizm sezonunda yaşanan trafik ve otopark sorununu ortadan kaldırmak için başlatılan Diyarbakırkapı Otopark Projesinde çalışmalar devam ediyor.Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen, yetkili birim personelleri ile firma temsilcileri katılımlarıyla, tarihi Mardin’de inşaatı devam eden Diyarbakırkapı Otopark Projesinde gelinen son aşama hakkında toplantı yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, eski Mardin’de özellikle turizm sezonunda yaşanan trafik ve otopark sorununu ortadan kaldırmak için başlatılan Diyarbakırkapı Otopark Projesinde çalışmalar devam ediyor.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen, yetkili birim personelleri ile firma temsilcileri katılımlarıyla, tarihi Mardin’de inşaatı devam eden Diyarbakırkapı Otopark Projesinde gelinen son aşama hakkında toplantı yapıldı. Geniş konsepti olan projenin içerisinde, kapalı otopark, ticari ofisler, MBB protokol binası, otel, spor merkezi, kreş, SPA merkezi, çok amaçlı salonlar, düğün salonu ve daha nice işletme alanları mevcut.
Mimarisi ile kadim ve tarihi kent Mardin’in hemen girişinde yükselen proje, özel yaşam seçenekleri, peyzaj alanları gibi zengin sosyal imafnlarıyla yeni kent meydanı olacak. Yaşam alanları, kültür sanat alanları, eğlence ve lezzet mekanlarıyla da şehre yeni bir cazibe merkezi kazandırılacak. Proje, farklı büyüklüklerde, farklı tipte ve kişiye özel ticari ofisleri ile şehrin istihdamına da katkı sağlayacak.
Trafik ve otopark sorununu büyük oranda çözecek proje sayesinde vatandaşlar, zamanlarının büyük bir bölümünü şehri gezerek görme imkanına sahip olacak. Şehirde gezme süresi uzadıkça, ticari hayatın canlanmasına olanak sağlayacak.

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