YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakırlı gönüllülerden köy okulu öğrencilerine bot ve mont yardımı

Diyarbakırlı gönüllülerden köy okulu öğrencilerine bot ve mont yardımı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.02.2020 12:47 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da gönüllü yardım çalışması yürüten Rojda Çakmak ve Hatice Tunç, sosyal medyada köyde eğitim gören çocuklar için bot ve mont yardımı çağrısında bulundu.

Diyarbakırlı gönüllülerden köy okulu öğrencilerine bot ve mont yardımı

Diyarbakır’da gönüllü yardım çalışması yürüten Rojda Çakmak ve Hatice Tunç, sosyal medyada köyde eğitim gören çocuklar için bot ve mont yardımı çağrısında bulundu. Duyarlı vatandaşlar tarafından gönderilen giyecekler, köy okulu öğrencilerine dağıtıldı.
Diyarbakır’da iki kız arkadaş köy okullunda eğitim gören çocuklar için sosyal medyada bot ve mont yardımı çağrısında bulundu. Rojda Çakmak ve Hatice Tuncun çağrısına bir spor kulübünün taraftar grubu ile duyarlı vatandaşlar kayıtsız kalmadı. Hayırseverler tarafından alınan bot, mont ve oyuncaklar Diyarbakır’a gönderildi. Çakmak ve Tunç, teslim aldıkları yardım malzemelerini Silvan ilçesinde bulunan Vatan ve Boyunlu İlkokulu öğrencilerine dağıttı.
Rojda Çakmak, amaçlarının soğuk geçen mevsimde çocukların içini ve bedenlerini ısıtmak olduğunu söyledi. Çakmak, "Biz Hatice arkadaşımla böyle bir çalışma organize etmek istedik. Sağ olsunlar duyarları vatandaşlarda bizim çağrımıza destek vererek el birliğiyle küçükte olsa yüreğimizden gelen güzel bir şeyler yapmaya çalıştık. Köye gitmek için de araç bir takipçimiz tarafından karşılandı. Çocuklara mont ve bot dağıtırken okulun bahçesinde top oynadık birlikte şarkılar söyledik, mutluluklarına ortak olmaya çalıştık. Sosyal medyadan yaptığımız çağrılara ses veren takipçilerimiz eşliğinde yaptık” dedi.

Diyarbakırlı gönüllülerden köy okulu öğrencilerine bot ve mont yardımı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Diyarbakır Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:37
Sabah
06:58
Öğle
12:38
İkindi
15:39
Akşam
18:08
Yatsı
19:24

İlginizi Çekebilir

Dicle’de okullara kar tatili

Dicle’de okullara kar tatili

Diyarbakır’da ‘sınav kaygısı ve psikolojik dayanıklılık’ semineri

Diyarbakır’da ‘sınav kaygısı ve psikolojik dayanıklılık’ semineri

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Kulp’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kulp’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.