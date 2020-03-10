Diyarbakırspor Play-Off’u düşünüyor

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor’da normal sezonun tamamlanmasına 6 hafta kala gözler Play-Off maçlarına çevrildi.

5. sıradaki takımla puan farkı 11 olan ve ilk 4 sıradaki takımların Play-Off’a kalacağı ligde hedefe çok yakın olan 52 yıllık efsane kulüpte hesaplar daha çok Play-Off üzerine yapılıyor. Diyarbekirspor teknik direktör Aytekin Yıldırım, ligde bu sezon oynadıkları 20 maçta sadece 1 yenilgi aldıklarını söyledi. Yıldırım, hedeflerine ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Yıldırım, kısa sürede önemli başarılara imza attıklarını ancak daha işlerinin bitmediğini kaydetti. Yıldırım, şöyle dedi:

“Sezonun ikinci yarısında oynadığımız 7 maçı da kazandık. Play-Off’a kalmayı garantilemedik henüz ama hedefe yakınız. Kalan 6 maçımıza da kazanıp, hedefimize ulaşmak istiyoruz.”

