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Diyarbakırspor zirvede rahatlamak istiyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 31.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, yarın oynayacağı 16.

Diyarbakırspor zirvede rahatlamak istiyor

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, yarın oynayacağı 16. hafta maçını kazanarak yakın takipçilerinin birbirleriyle karşılaşacağı haftada puan farkını açmak istiyor.
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde fırtına gibi esen Diyarbakırspor, bu hafta yapacağı maçı kazanarak çıkışını devam ettirmek ve ilk 4 sırayı alacak takımların Play-Off’a kalacağı ligde rakipleriyle puan farkını açmak istiyor. Cumartesi günü Seyrantepe Stadı’nda saat 14.00’da başlayacak olan maçta Çermikspor’u ağırlayacak olan yeşil-kırmızılı takım, taraftarlarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 39’a çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

"Diyarbakırspor altın gibidir, yere düşmekle değer kaybetmez"
Bu sezon BAL’a yükselmek isteyen Diyarbakırspor, 7. haftada takımın başına geçen Aytekin Yıldırım ile iyi bir hava yakaladı. Bu süreçte 9 maça çıkan yeşil-kırmızılı takım, 7 galibiyet,1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 36 puan topladı.
Sezon sonunda kadar zirvede kalarak Bölgesel Amatör Futbol Ligine yükselmek istediklerini belirten Yıldırım, "Diyarbakırspor’da görev yapmak bizim için onurdur. Bu takımı el birliği ile BAL’a çıkarabilirsek bizim için çok daha büyük onur olacaktır. Altın yere düşmekle değer kaybetmez. Diyarbakırspor hangi ligde olursa olsun Türk futbolunun yarım asırlık çınarı ve efsanesidir" dedi.

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