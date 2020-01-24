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Diyarbakırspor’dan Ali Gaffar Okkan’a karanfilli anma

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 24.01.2020 15:53 | Son Güncelleme

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Diyarbakırspor, 24 Ocak 2001 tarihinde 5 polis memuru ile birlikte uğradığı saldırıda şehit olan Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı vefatının 19.

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Diyarbakırspor, 24 Ocak 2001 tarihinde 5 polis memuru ile birlikte uğradığı saldırıda şehit olan Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı vefatının 19. yılında unutmadı.
Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, teknik sorumlu Aytekin Yıldırım ve futbolcular, Okkan’ın şehit olduğu Sezai Karakoç Bulvarı’na gelerek burada oluşturulan anıta karanfiller bırakarak dua etti. Ali Gaffar Okkan’ın hem Diyarbakır’a hem Diyarbakırspor’a unutulmaz hizmetlerde bulunduğunu belirten Başkan Karakoç, kendisini büyük bir özlem ve saygı ile andıklarını söyledi. Karakoç, ”Devlet ve millet dayanışmasının en iyi örneklerinden biri kuşkusuz merhum Ali Gaffar Okkan’dır. Kendisi de eski bir sporcu olup sporu ve Diyarbakırspor’u çok seviyordu. Mesaisini hem Diyarbakır’ın huzuru ve güvenliği için hem de çok sevdiği ve “Diyarbakırspor şampiyon olmadan ölmek istemiyorum” dediği Diyarbakırspor için harcıyordu. Takım galip geldiğinde polis tankının üstüne çıkıp taraftarlarla beraber tezahürat yapacak kadar seviyordu. Hiçbir zaman şeref tribününde oturmadı. Saha kenarında özel bir yeri vardı. Futbolcularla beraber maçları yaşıyordu. Doğal bir insandı, halkın içinde ve vatandaşın dilinden anlayan onlar gibi yaşayan bir yapısı vardı. Diyarbakırspor olarak unutmamız mümkün değil. Diyarbakırspor ile özdeşleşmiş olan Diyarbakırlıların Gaffar babasını rahmet ve özlemle anıyoruz. Onun hatırası olan Diyarbakırspor eski günlerine dönecek. Bu yıl şampiyon olup BAL Ligine çıktıktan sonra kupayı onun Sakarya’daki mezarına götüreceğiz” dedi.

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