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Diyarbekirspor şampiyonluk yolunda şehrin desteğini bekliyor

22.02.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Diyarbekirspor şampiyonluk yolunda şehrin desteğini bekliyor

Misli.com 3.

Misli.com 3. Lig 1. Grupta son 11 haftaya lider giren Diyarbekirspor, şehrin şampiyonluk özlemine son vermek için tüm kesimlerden manevi destek bekliyor.
Sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ev 2 beraberlik alan Diyarbekirspor, lig genelinde geride kalan 19 haftada topladığı 41 puanla lider durumda yer alıyor. Yeşil-kırmızılı takım, kalan 11 maçın 5’ini kendi sahasında ve 6’sını da deplasmanda oynayacak. Bucaspor 1928’in 2 ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un 3 puan önünde yarışta önde yer alan yeşil-kırmızılı takım, kalan haftalarda hedefe ulaşmak için kentin manevi desteğini bekliyor.
Taraftarlardan esnaflara ve toplumun tüm kesimlerine kadar herkesin manevi destek vermesini istediklerini belirten Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, “Kiminin parası kiminin duası demiş atalarımız. Ama biz sadece dua ve manevi destek bekliyoruz. Sezon başından beri şampiyonluk yarışı içinde yer alan ve son 11 haftaya lider durumda giren bu takım bu şehri temsil ediyor. Futbolcusundan teknik heyet ve kulüp çalışanlarına kadar hepimiz şampiyonluğa inanıyoruz. Takımımızın bu gücü ve azmi var. 11 final haftamız kaldı. Tek tek düşünerek kalan maçlar sonunda inşallah yıllar sonra şehrimize şampiyonluk getireceğiz. Pandemiden dolayı taraftarlarımız maça gelemiyor ancak maçlardan önce takımı ateşleyecek destekler sağlanabilir. Mesela şehirde pankartlar asılabilir. Gelin el ele verelim ve takımımızı üst lige çıkararak şehrimizin son 10 yıldaki makus talihini yenelim” dedi.
Perşembe günü saat 13.00’da Diyarbakır Stadında Nevşehir Belediyespor’la karşılaşacak olan Diyarbekirspor’da kart cezalısı Maksut Birben ve sakatlığı devam eden Barış ile Baran forma giyemeyecek.

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